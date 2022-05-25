Китай готовится повторить «Российский сценарий»

В Китае рассматривают возможность повторения «российского сценария» уже касательно его международных резервов. Об этом пишет обозреватель «РИА Новости» Наталья Дембинская, отмечая, что Китай уже предпринимает меры, чтобы защитить свои международные резервы.

Пекин уже ускоряет процесс отказа от доллара, а также может далее пойти на распродажу американских облигаций. Если Китай пойдет на это, то американская экономика окажется под сильным ударом.

Financial Times пишет об экстренном совещании в Пекине с участием представителей ЦБ и Минфина, а также руководителей десятков местных и международных банков, в том числе HSB. Они анализировали варианты защиты резервов КНР в случае обострения регионального конфликта, включая тайваньский, или другого кризиса, если Вашингтон поступит с Пекином так же, как с Москвой.

Китай уже предпринял ряд шагов по защите своих резервов. В частности, в 2015 году в КНР была запущена собственная трансграничная межбанковская платежная система. Хотя по данным марта было проведено только 14 тыс. транзакций через эту систему, но ее потенциал позволяет существенно нарастить объемы операций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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