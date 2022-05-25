Онлайн-ретейлер Ozon оказался на грани дефолта по облигациям по причине нехватки ликвидности для осуществления финансирования платежей. Это следует из отчетности компании за первый квартал сего года, передает ОСН .

Согласно документации, большинство держателей облигаций стали требовать их погашения. Причем, сделать это надо в срок до 1 июня.

В самой компании Ozon переживают, что для выкупа облигаций не будет достаточной ликвидности. А меж тем несвоевременная выплата в отведенный срок (14 календарных дней) в соответствии с условиями выпущенных облигаций может обернуться дефолтом.

То есть, объявить его могут уже 14 июня. Дефолт по облигациям может спровоцировать перекрестный дефолт по другим обязательствам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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