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Онлайн-ретейлер Ozon оказался на грани дефолта по облигациям по причине нехватки ликвидности для осуществления финансирования платежей. Это следует из отчетности компании за первый квартал сего года, передает ОСН.
Согласно документации, большинство держателей облигаций стали требовать их погашения. Причем, сделать это надо в срок до 1 июня.
В самой компании Ozon переживают, что для выкупа облигаций не будет достаточной ликвидности. А меж тем несвоевременная выплата в отведенный срок (14 календарных дней) в соответствии с условиями выпущенных облигаций может обернуться дефолтом.
То есть, объявить его могут уже 14 июня. Дефолт по облигациям может спровоцировать перекрестный дефолт по другим обязательствам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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