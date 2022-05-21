Набиуллина предупредила, что ближайшие кварталы будут непростыми для людей и для бизнеса

Время тактических решений в экономике РФ подходит к своему завершению, наступает пора выработки стратегических. Финансовую стабильность страны в сложившихся условиях удалось защитить, однако расслабляться и «выдыхать» пока рано. С такой речью во время встречи с представителями кредитных организаций сегодня выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она предупредила, что ближайшие несколько кварталов как для рядовых граждан, так и для бизнеса будут непростыми. Они будут сопряжены с трудностями, поскольку российской экономике предстоит пройти процесс адаптации. Набиуллина убеждена в том, что это будет сделано успешно и контрциклическая политика поможет вернуться к росту после сильнейших санкционных шоков.

«Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», — заключила глава Центрального банка России.

А тем временем сегодня регулятор на внеочередном заседании снизил ключевую ставку до 11 процентов, чтобы поддержать спрос.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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