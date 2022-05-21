«Ведомости» сообщили, что Nike уходит из России

Производитель обуви и одежды Nike отказался от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group (IRG), которая владеет самой большой в РФ сетью магазинов американского ритейлера. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости», корреспонденты которой ознакомились с письмом главы IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

Отмечается, что компания будет вынуждена прибегнуть к закрытию своих магазинов. При этом делаться это будет по мере «исчерпания товарных запасов». На поставки одежды и обуви данного бренда в обозримом будущем рассчитывать не стоит - организовать их пока не представляется возможным.

Как рассказал газете представитель Nike, компанией принято решение не только не вступать в новые деловые отношения с российскими партнерами, но и не продлевать существующие соглашения.

И тем не менее, говорится в публикации, уход Nike не означает, что его продукция станет недоступна для покупателей. Оптовые дистрибьюторы работу свою продолжают - товары будут представлены в мультибрендовых магазинах.

Напомним, в первых числах марта Nike предупредил о том, что россияне не смогут заказывать товары через сайт компании, так как производитель не может гарантировать их доставку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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