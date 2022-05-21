Производители мебели в РФ зафиксировали рекордный за 20 лет спад продаж

Сегодня, 09:24

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Производители мебели в РФ зафиксировали рекордный за 20 лет спад продаж
Фото из открытых источников

Производителями мебели в РФ зафиксирован рекордный за последние 22 года спад продаж. Заявление на этот счет сделал Тимур Иртуганов, гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Его слова приводит агентство ТАСС.

«По итогам продаж за неполные пять месяцев нынешнего 2022 года мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году (за аналогичный период). Это впервые за историю производства с 2000 года», — сказал Иртуганов.

Он добавил, что при этом средний рост цен производства мебели не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг.

Производители в своих оптимистичных оценках выказывают надежду, что продажи мебели стабилизируются к осени. Но если будет реализован пессимистичный сценарий, падение продаж по итогам сего года может выйти на показатель в 50 процентов, пишет «Рамблер».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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