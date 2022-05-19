Экономист Черников предупредил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30%

Отдых этим летом на курортах для граждан в РФ будет недешевым удовольствием. При этом стоит настраивать себя на то, что платить больше придется не только за зарубежные отели, которые пока остаются доступными для соотечественников. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с «Прайм» предупредил о том, что вырастут цены и на отдых в России. Причем довольно существенно - в пределах 20-30 процентов.

Эксперт говорит, что сейчас не представляется возможным выделить определенные тренды в туризме, поскольку «все очень хаотично» на текущий момент.

«Ростуризм вроде отмечает рост бронирований по всем «природным» направлениям внутреннего туризма, однако «очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой», — пояснил собеседник издания.

Черников также предположил, что к летнему сезону могут еще на 10 процентов увеличиться цены на авиабилеты.

Он допускает, что частичному возможному снижению стоимости летнего отдыха могут поспособствовать турецкие и египетские курорты, но сейчас эксперт делать прогнозы не берется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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