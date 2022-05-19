Экономист Черников предупредил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30%

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Отдых этим летом на курортах для граждан в РФ будет недешевым удовольствием. При этом стоит настраивать себя на то, что платить больше придется не только за зарубежные отели, которые пока остаются доступными для соотечественников. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с «Прайм» предупредил о том, что вырастут цены и на отдых в России. Причем довольно существенно - в пределах 20-30 процентов.
Эксперт говорит, что сейчас не представляется возможным выделить определенные тренды в туризме, поскольку «все очень хаотично» на текущий момент.
«Ростуризм вроде отмечает рост бронирований по всем «природным» направлениям внутреннего туризма, однако «очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой», — пояснил собеседник издания.
Черников также предположил, что к летнему сезону могут еще на 10 процентов увеличиться цены на авиабилеты.
Он допускает, что частичному возможному снижению стоимости летнего отдыха могут поспособствовать турецкие и египетские курорты, но сейчас эксперт делать прогнозы не берется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...Подробнее
Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...Подробнее
Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...Подробнее
Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...Подробнее
Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...Подробнее
«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием...Подробнее
Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на...Подробнее
Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...Подробнее
Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...Подробнее
Комментировать