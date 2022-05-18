«Рубль – это не деньги. Покупайте валюту»: экономист Кривелевич дал совет россиянам

Сегодня, 13:19

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«Рубль – это не деньги. Покупайте валюту»: экономист Кривелевич дал совет россиянам
Фото из открытых источников

Доллар на Московской бирже сегодня опустился ниже 58 рублей, что наблюдается впервые за четыре последних года. Финансовый консультант Максим Кривелевич высказался о текущем валютном курсе и дал совет гражданам в РФ. Его приводит информационное агентство DEITA.

Рубль за два месяца укрепился почти в два раза. Многие специалисты считают, что он может заслуженно называться самой крепкой валютой мира. Однако экономист Максим Кривелевич подобных восторгов не разделяет. 

На вопрос о том, стоит ли сейчас покупать валюту или нет, Кривелевич говорит: однозначно стоит.

«Если отбросить в сторону вопросы патриотизма и говорить об управлении личными финансами – рубль сейчас - это не деньги, а то, на что можно купить деньги. Те, кто сейчас купит доллар по 63 рубля и потом продаст по 120, они не пожалеют», - приводит слова экономиста агентство.

Специалист утверждает, что нынешний курс рубля искусственный и он может привести к созданию в стране черного рынка валют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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