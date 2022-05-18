Экономист Иванова-Швец объяснила, у кого в РФ сильнее всего упадут реальные доходы

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Реальные доходы в России в 2022 году могут сильнее всего упасть у граждан, которые работают в компаниях малого и среднего бизнеса. Такого мнения придерживается Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова.
По ее словам, инфляционные процессы в стране, снижение доходов самих компаний, а также снижение производства в ряде сфер, безусловно, не лучшим образом скажутся на реальных доходах граждан. Многие предприятия, особенно крупный бизнес, прибегли к активной индексации зарплат.
Тем не менее, говорит Иванова-Швец, у представителей малого и среднего бизнеса возможности для повышения отсутствуют. Посему она прогнозирует, что у сотрудников таких компаний и может быть наибольшее сокращение доходов.
«Также снижение реальных заработных плат может быть у сотрудников бюджетных организаций, где индексация заработных плат пока ниже уровня инфляции. В непростой ситуации оказываются отдельные отрасли, которым сложно будет индексировать заработную плату — строительство, автопром, отдельные сферы обрабатывающей отрасли», - пояснила экономист в беседе с REGNUM.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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