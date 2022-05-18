Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Курс доллара на Мосбирже сегодня опустился ниже 58 рублей, впервые с 2018 года. Однако для экспертов это вовсе не ориентир. Разрыв между курсом Мосбиржи и курсом банков может превышать 20 рублей за один доллар.
Профессор УрГЭУ Максим Марамыгин в беседе с E1.ru пояснил, что в РФ валютный рынок сейчас является искусственным. Прямой связи между наличной и безналичной валютой практически нет. И сбалансировать эти два независящие сейчас друг от друга курса и существующие параллельно, как он полагает, получится еще не скоро.
По крайней мере, до тех пор, пока не закончится противостояние на территории Украины и России не разрешат завозить в страну наличную валюту. В данный момент выручка от сырья хранится «безналом».
«Каждый может зайти на биржу и купить валюту, но наличкой он ее не получит», – говорит Марамыгин.
Биржевой курс формируется на основе предложений нефтяных компаний, продающих валютную выручку, и спроса компаний, которые ее приобретают. И поскольку в наличном виде доллары до банков не поступают, их реальная стоимость снижается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
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