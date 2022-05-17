В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием оборудования для размещения информации на городских остановках общественного транспорта - Смольным объявлены два аукциона. В прошлый раз достойного кандидата для проведения работ так и не нашли.

Информация о торгах появилась накануне. Согласно документации, территорию Санкт-Петербурга разделили на две части. В один из лотов включены объекты Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Кронштадтского, Курортного, Петроградского и Приморского районов, в другой – все оставшиеся. Стартовая цена обоих лотов идентична – по сто девяносто восемь миллионов рублей, срок оказываемых услуг – три года.

Напомним, что около месяца назад руководство Петербурга уже объявляло подобный аукцион, но тогда устроители надеялись найти подрядчика на обслуживание всех городских остановок за триста девяносто семь миллионов рублей. К ним поступила одна заявка от некой организации, но её отклонили, признав не соответствующей заявленным требованиям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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