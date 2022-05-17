В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

Сегодня, 13:49

0

Image 16+
В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок
Фото из открытых источников

«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием оборудования для размещения информации на городских остановках общественного транспорта - Смольным объявлены два аукциона. В прошлый раз достойного кандидата для проведения работ так и не нашли.

Информация о торгах появилась накануне. Согласно документации, территорию Санкт-Петербурга разделили на две части. В один из лотов включены объекты Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Кронштадтского, Курортного, Петроградского и Приморского районов, в другой – все оставшиеся. Стартовая цена обоих лотов идентична – по сто девяносто восемь миллионов рублей, срок оказываемых услуг – три года.

Напомним, что около месяца назад руководство Петербурга уже объявляло подобный аукцион, но тогда устроители надеялись найти подрядчика на обслуживание всех городских остановок за триста девяносто семь миллионов рублей. К ним поступила одна заявка от некой организации, но её отклонили, признав не соответствующей заявленным требованиям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

Сегодня, 13:49

Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла

Вчера, 15:34

В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

17-05-2022, 11:49

Эксперт Юшков оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома

13-05-2022, 13:09

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

12-05-2022, 14:09

Посещаемость ТЦ в РФ «просела» на 15% после закрытия иностранных магазинов

10-05-2022, 13:49

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

5-05-2022, 16:44

Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

5-05-2022, 13:19

С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

5-05-2022, 11:29

Граждане РФ начали экономить на отпусках

5-05-2022, 10:59

Беляев рассказал о последствиях новых отключений банков России от SWIFT

5-05-2022, 07:19

«На еду остается 600 рублей». Кризис в стране поставил семью из Екатеринбурга на грань выживания

4-05-2022, 09:09

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

1-05-2022, 13:34

Правительство Петербурга подсчитало во сколько обойдутся бюджету города западные санкции

29-04-2022, 21:34

Экономист посоветовал россиянам держать деньги в рублевых вкладах

29-04-2022, 21:24

В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита

29-04-2022, 13:09

Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

28-04-2022, 14:09

«Хватит стращать»: Профессор Кричевский оценил мрачные прогнозы Кудрина

28-04-2022, 13:24

Экономист ВШЭ Остапкович: Инфляция в РФ может уйти к 27%

28-04-2022, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

17-05-2022, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

17-05-2022, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Сегодня, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Вчера, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее
Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

0

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

17-05-2022, 15:14

0

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...

Подробнее
В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

17-05-2022, 11:49

0

С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в...

Подробнее
Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

0

Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе...

Подробнее
Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

17-05-2022, 15:59

0

О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является...

Подробнее