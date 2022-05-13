Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла

Вероятность технического дефолта в России выросла. Такого мнения придерживается российский экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Вывод был сделан специалистом на основе поступившей информации о готовности американских властей полностью перекрыть РФ после 25 мая возможность проводить выплаты по гособлигациям.

Ордов пояснил, что в случае объявления технического дефолта страна уже не сможет привлекать зарубежное финансирование для компаний, а иностранные фонды начнут усиленно избавляться от российских ценных бумаг.

«Всё смешалось в доме Облонских — технический дефолт может быть объявлен России в ситуации, когда только замороженные на Западе валютные резервы превышают все наши долговые обязательства... Технический дефолт станет вершиной айсберга... », — приводит слова Ордова издание «Ньюс.ру».

Экономист говорит, что прогнозировать, как поведет себя регулятор в данной ситуации, не берется. Пока нет ясности, решится ли Центробанк на ужесточение денежно-кредитной политики. Возможно, наоборот, начнет ее смягчать. Россия в сложившейся ситуации сильно привязана к внутренним инвестициям, но основой для них являются западные рейтинги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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