Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
Вероятность технического дефолта в России выросла. Такого мнения придерживается российский экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
Вывод был сделан специалистом на основе поступившей информации о готовности американских властей полностью перекрыть РФ после 25 мая возможность проводить выплаты по гособлигациям.
Ордов пояснил, что в случае объявления технического дефолта страна уже не сможет привлекать зарубежное финансирование для компаний, а иностранные фонды начнут усиленно избавляться от российских ценных бумаг.
«Всё смешалось в доме Облонских — технический дефолт может быть объявлен России в ситуации, когда только замороженные на Западе валютные резервы превышают все наши долговые обязательства... Технический дефолт станет вершиной айсберга... », — приводит слова Ордова издание «Ньюс.ру».
Экономист говорит, что прогнозировать, как поведет себя регулятор в данной ситуации, не берется. Пока нет ясности, решится ли Центробанк на ужесточение денежно-кредитной политики. Возможно, наоборот, начнет ее смягчать. Россия в сложившейся ситуации сильно привязана к внутренним инвестициям, но основой для них являются западные рейтинги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...Подробнее
Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...Подробнее
Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...Подробнее
Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...Подробнее
Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться...Подробнее
Комментировать