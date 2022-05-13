Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла
Фото из открытых источников

Вероятность технического дефолта в России выросла. Такого мнения придерживается российский экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Вывод был сделан специалистом на основе поступившей информации о готовности американских властей полностью перекрыть РФ после 25 мая возможность проводить выплаты по гособлигациям.

Ордов пояснил, что в случае объявления технического дефолта страна уже не сможет привлекать зарубежное финансирование для компаний, а иностранные фонды начнут усиленно избавляться от российских ценных бумаг.

«Всё смешалось в доме Облонских — технический дефолт может быть объявлен России в ситуации, когда только замороженные на Западе валютные резервы превышают все наши долговые обязательства... Технический дефолт станет вершиной айсберга... », — приводит слова Ордова издание «Ньюс.ру».

Экономист говорит, что прогнозировать, как поведет себя регулятор в данной ситуации, не берется. Пока нет ясности, решится ли Центробанк на ужесточение денежно-кредитной политики. Возможно, наоборот, начнет ее смягчать. Россия в сложившейся ситуации сильно привязана к внутренним инвестициям, но основой для них являются западные рейтинги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Ордов предупредил о том, что вероятность технического дефолта в России выросла

Сегодня, 15:34

В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

Вчера, 11:49

Эксперт Юшков оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома

13-05-2022, 13:09

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

12-05-2022, 14:09

Посещаемость ТЦ в РФ «просела» на 15% после закрытия иностранных магазинов

10-05-2022, 13:49

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

5-05-2022, 16:44

Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

5-05-2022, 13:19

С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

5-05-2022, 11:29

Граждане РФ начали экономить на отпусках

5-05-2022, 10:59

Беляев рассказал о последствиях новых отключений банков России от SWIFT

5-05-2022, 07:19

«На еду остается 600 рублей». Кризис в стране поставил семью из Екатеринбурга на грань выживания

4-05-2022, 09:09

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

1-05-2022, 13:34

Правительство Петербурга подсчитало во сколько обойдутся бюджету города западные санкции

29-04-2022, 21:34

Экономист посоветовал россиянам держать деньги в рублевых вкладах

29-04-2022, 21:24

В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита

29-04-2022, 13:09

Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

28-04-2022, 14:09

«Хватит стращать»: Профессор Кричевский оценил мрачные прогнозы Кудрина

28-04-2022, 13:24

Экономист ВШЭ Остапкович: Инфляция в РФ может уйти к 27%

28-04-2022, 12:24

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Вчера, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Вчера, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

16-05-2022, 11:39

0

На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...

Подробнее
В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Вчера, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Сегодня, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Вчера, 15:14

0

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...

Подробнее
25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

0

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...

Подробнее
Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

0

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...

Подробнее
Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

16-05-2022, 15:24

0

Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться...

Подробнее