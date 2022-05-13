В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в пределах 20-70 процентов в сравнении с аналогичным периодом года предыдущего. Об этом сообщает агентство РБК, в распоряжение которого попали результаты исследования, проведенного специалистами строительной компании Pridex.

Больше всего подорожали унитазы, смесители и раковины в эконом-сегменте. По мнению коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, это объясняется тем, что китайские и турецкие поставщики пользуются тем, что из рынка ушли европейские бренды, а спрос на сантехнику вырос.

Душевые кабины, ванные, другое оборудование к ним и комплектующие в данном сегменте прибавили в цене порядка 30-70 процентов.

В премиальном сегменте цены в процентном соотношении растут не так стремительно - в пределах 5-25 процентов. Многая сантехника уже в дефиците - предложение на рынке снизилось вследствие усложнения логистических цепочек и удорожания сырья. Как следствие, повышение цен, невзирая на то, что рубль укрепился.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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