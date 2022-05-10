Эксперт Юшков оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома

Сегодня, 13:09

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Эксперт Юшков оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
Фото из открытых источников

Сейчас Европа пробует принудить операторов закачать топливо в хранилища. Когда же наступит сезон холодов, российский газ попросту конфискуют. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Вчера, напомним, Австрия заявила Газпрому, что его хранилище в Зальцбурге будет отобрано, если оно будет простаивать и не наполнится газом. Немецкие власти, со своей стороны, получили право на проведение национализации объектов критической энергетической инфраструктуры.

«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – поясняет Юшков.

По его словам, если сейчас компания решит данные требования выполнить, то зимой Европа может после заявления о чрезвычайном положении из-за дефицита голубого топлива просто конфисковать газ вместе с хранилищами, в котором он находится.

Юшков полагает, что в Газпроме осознают угрозу, которая нависла над активами компании в Европе, и готовятся изменить тактику.

По мнению эксперта, РФ, вероятнее всего, теперь будет продавать газ только напрямую, и по рыночным ценам.

«Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – резюмировал Юшков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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