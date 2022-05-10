Эксперт Юшков оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома

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Сейчас Европа пробует принудить операторов закачать топливо в хранилища. Когда же наступит сезон холодов, российский газ попросту конфискуют. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Вчера, напомним, Австрия заявила Газпрому, что его хранилище в Зальцбурге будет отобрано, если оно будет простаивать и не наполнится газом. Немецкие власти, со своей стороны, получили право на проведение национализации объектов критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – поясняет Юшков.
По его словам, если сейчас компания решит данные требования выполнить, то зимой Европа может после заявления о чрезвычайном положении из-за дефицита голубого топлива просто конфисковать газ вместе с хранилищами, в котором он находится.
Юшков полагает, что в Газпроме осознают угрозу, которая нависла над активами компании в Европе, и готовятся изменить тактику.
По мнению эксперта, РФ, вероятнее всего, теперь будет продавать газ только напрямую, и по рыночным ценам.
«Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – резюмировал Юшков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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