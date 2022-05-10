Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

Сегодня, 14:09

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Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России
Фото из открытых источников

Инфляционные процессы в стране будут только усугубляться. Рост цен на многие товары и услуги, которые граждане наблюдают сейчас, в 2023 году продолжится. Инфляция рискует стать рекордной, считает экономист Олег Рой.

В недавно обнародованном докладе регулятора, касающегося кредитно-денежной политики, говорится, что в соответствии  с прогнозами годовая инфляция продолжит расти и к концу года выйдет на отметку 18–23%. В следующем 2023 году аналитики ЦБ РФ ожидают ее снижения до 5–7%, а в 2024 году предрекают рост цен не более чем на 4%.

Экономист Олег Рой подобного оптимизма, который посылает в массы регулятор, не разделяет. По его мнению, стоит настраивать себя на рекордный уровень инфляции. Причем, не только в нынешнем году.

«Считаю, что уровень инфляции к концу года вырастет на 20–22%. В марте цены на товары выросли от 20 до 80%. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но реальных оснований для снижения инфляции нет. Думаю, в 2023 году она будет 10–15%», – заявил Рой в беседе с «Омск-информ».

Он добавил, что инфляция на уровне 10-15% может считаться рекордной на фоне прогнозируемых 5–7%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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