Посещаемость ТЦ в РФ «просела» на 15% после закрытия иностранных магазинов

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Санкции, введенные против России из-за «спецоперации», повлекшие за собой уход магазинов иностранных брендов, сказались на работе торговых центров. Количество посетителей ТЦ уменьшилось на 15%, передает «Коммерсант».
Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко рассказал о том, что в марте, когда стало известно о массовом закрытии в стране магазинов западных брендов, покупатели буквально повалили в ТЦ. Трафик резко увеличился, у магазинов торговых центров выстаивались огромные очереди. Сейчас же, когда бутики западных брендов закрылись, интерес покупателей к походам в ТЦ значительно снизился.
Москаленко напомнил, что не все зарубежные компании окончательно ушли из РФ и разорвали арендные контракты. Некоторые заявляли только о приостановке работы. Однако сейчас стало очевидным, что платить аренду и терпеть убытки готовы все меньше иностранных магазинов. Они планируют разорвать арендные контракты и окончательно закрыться.
«Некоторые компании уже вплотную подошли к такому решению», — заключил Москаленко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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