Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

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Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке зерен. Объект располагается на территории Твери. О его продаже компания уведомила на своем официальном сайте.
Новым владельцем завода стал гражданин Индии Викас Сои - топ-менеджер конкурирующего бренда Milagro.
Отмечается, что российское юридическое лицо, которое занималось продажей кофе от финского бренда, изменило свое название. Теперь оно называется не «Паулиг Рус», а «Милфудс».
Подчеркивается, что бренды и рецепты Paulig в сделку не вошли. Финский производитель забирает их с собой.
Через несколько месяцев кофе Paulig полностью исчезнет с российского рынка. Стороны условились, что на время переходного периода - до трех месяцев - финский производитель будет поставлять новому владельцу зеленый кофе.
Paulig о приостановке своей деятельности объявила 7 марта. Решение компания аргументировала «изменениями в геополитической ситуации», имея в виду спецоперацию России в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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