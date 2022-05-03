Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке зерен. Объект располагается на территории Твери. О его продаже компания уведомила на своем официальном сайте.

Новым владельцем завода стал гражданин Индии Викас Сои - топ-менеджер конкурирующего бренда Milagro.

Отмечается, что российское юридическое лицо, которое занималось продажей кофе от финского бренда, изменило свое название. Теперь оно называется не «Паулиг Рус», а «Милфудс».

Подчеркивается, что бренды и рецепты Paulig в сделку не вошли. Финский производитель забирает их с собой.

Через несколько месяцев кофе Paulig полностью исчезнет с российского рынка. Стороны условились, что на время переходного периода - до трех месяцев - финский производитель будет поставлять новому владельцу зеленый кофе.

Paulig о приостановке своей деятельности объявила 7 марта. Решение компания аргументировала «изменениями в геополитической ситуации», имея в виду спецоперацию России в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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