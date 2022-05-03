Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ
Фото из открытых источников

Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке зерен. Объект располагается на территории Твери. О его продаже компания уведомила на своем официальном сайте.

Новым владельцем завода стал гражданин Индии Викас Сои - топ-менеджер конкурирующего бренда Milagro.

Отмечается, что российское юридическое лицо, которое занималось продажей кофе от финского бренда, изменило свое название. Теперь оно называется не «Паулиг Рус», а «Милфудс».

Подчеркивается, что бренды и рецепты Paulig в сделку не вошли. Финский производитель забирает их с собой.

Через несколько месяцев кофе Paulig полностью исчезнет с российского рынка. Стороны условились, что на время переходного периода - до трех месяцев - финский производитель будет поставлять новому владельцу зеленый кофе.

Paulig о приостановке своей деятельности объявила 7 марта. Решение компания аргументировала «изменениями в геополитической ситуации», имея в виду спецоперацию России в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

Сегодня, 16:44

Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

Сегодня, 13:19

С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

Сегодня, 11:29

Граждане РФ начали экономить на отпусках

Сегодня, 10:59

Беляев рассказал о последствиях новых отключений банков России от SWIFT

Сегодня, 07:19

«На еду остается 600 рублей». Кризис в стране поставил семью из Екатеринбурга на грань выживания

Вчера, 09:09

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

1-05-2022, 13:34

Правительство Петербурга подсчитало во сколько обойдутся бюджету города западные санкции

29-04-2022, 21:34

Экономист посоветовал россиянам держать деньги в рублевых вкладах

29-04-2022, 21:24

В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита

29-04-2022, 13:09

Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

28-04-2022, 14:09

«Хватит стращать»: Профессор Кричевский оценил мрачные прогнозы Кудрина

28-04-2022, 13:24

Экономист ВШЭ Остапкович: Инфляция в РФ может уйти к 27%

28-04-2022, 12:24

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

Пенсионеров в России предупредили о необходимости прекращении работы до мая 2022 года

24-04-2022, 08:14

В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее российского рубля

23-04-2022, 10:44

В РЭУ им. Плеханова связали рост цен на шаурму с «уходом» из РФ западных бургеров

21-04-2022, 15:39

Для сдерживания роста цен петербургские хлебопроизводители получат 56 миллионов в качестве компенсации производственных затрат

20-04-2022, 21:44

Похороны в РФ с конца февраля подорожали на 30%

20-04-2022, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

3-05-2022, 19:58

0

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...

Подробнее
Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

3-05-2022, 11:29

0

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...

Подробнее
У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

3-05-2022, 14:49

0

Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...

Подробнее
В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

0

В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...

Подробнее
Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

3-05-2022, 16:29

0

Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...

Подробнее
Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

0

Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

VR Group продает свои активы в РФ

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

0

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...

Подробнее
Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Вчера, 16:56

0

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...

Подробнее
«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

0

«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...

Подробнее
В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

3-05-2022, 11:24

0

Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...

Подробнее