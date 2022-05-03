Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

Многие застройщики в последнее время принялись нарекать на существенное снижение спроса на жилье. Подстегнуть желание граждан обзавестись недвижимостью не смогли даже государственные меры поддержки.

Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, считает, что спрос «просел» из-за геополитической ситуации и связан со страхами, связанными с неопределенностью будущего. Граждане, как рассказала она в беседе с радио «Комсомольская правда», опасаются, что окажутся без работы, их доходы снизятся.

Радченко считает, что спрос на квадратные метры восстановится после улучшения геополитической ситуации и стабилизации экономических процессов (а РФ, напомним, проводит «спецоперацию» в Украине, за что и подверглась сильнейшему санкционному давлению, которое, по мнению некоторых экспертов, и впредь будет усиливаться).

«Если все это придет вместе с потенциальным падением цен на жилье, люди снова начнут покупать жилье в ипотеку», — подытожила Ирина Радченко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700