С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

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Компания Coca-Cola, являющаяся крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков, подумывает над тем, чтобы окончательно уйти из российского рынка и забрать с собой бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом предупредил ее генеральный директор Джеймс Квинси, передает The Wall Street Journal.
В его заявлении говорится, что в случае если в ближайшие дни не будет стабилизирована геополитическая ситуация и «спецоперация» продолжится, Coca-Cola может «в тот или иной момент полностью свернуть бизнес» в РФ.
При этом Квинси добавил, что в компании осознают, что ее уход с рынка вряд ли подстегнет российские власти к решению кризиса.
«Символизм важен, но он не может быть решающим фактором», — констатировал он.
В начале марта сего года компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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