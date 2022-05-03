Граждане РФ начали экономить на отпусках

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Граждане РФ начали экономить деньги и стали отказывать себе в поездках в отпуск и посещениях кафе. Это следует из результатов исследования сервиса «Зарплата.ру», который проводился в период с 28 апреля по 3 мая сего года.
Платформой был проведен опрос 1720 жителей РФ. У них поинтересовались, насколько они снизили свои расходы личного бюджета с целью экономии. Из ответов следует, что с финансовыми трудностями уже столкнулись большинство респондентов.
Экономить на расходах начали 80%. Примечательно, что 44% опрошенных заявляют, что стали сейчас экономить буквально на всем. К примеру, серьезно сократили средства на поездку в отпуск порядка 13% опрошенных. Почти столько же (12%) отказались ради экономии от походов в рестораны и кафе.
Еще 9% участников опроса признались, что сейчас уже экономят на продуктах.
Уменьшили расходы на покупку одежды, обуви, а также на визиты в салоны красоты 7% опрошенных. Покупка дорогой бытовой техники отложена 3% респондентов, а мебели - 2%.
Главную причину экономии граждане РФ видят в росте цен и страхе неизвестности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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