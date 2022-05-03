Беляев рассказал о последствиях новых отключений банков России от SWIFT

Сегодня, 07:19

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Беляев рассказал о последствиях новых отключений банков России от SWIFT
Фото из открытых источников

На Западе в качестве одной из санкций пугают Россию загадочным и для многих россиян непонятным отключением от международной платежной системы SWIFT. Некоторые отечественные эксперты уверены, что ничего страшного эта санкция с собой не принесет. Об этом сообщают «Известия».

Как следует из недавнего заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия намерена ряд банков отключить от международной платежной системы. По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от SWIFT ни для банков, ни для их клиентов особой опасности не представляет. Да и работу других финансовых учреждений эта процедура не затронет. В то же время для компаний, ведущими импорт и экспорт, отключение от SWIFT может представлять некоторое неудобство: они вынуждены будут открывать счета в других банках. Коснется это также и иностранных компаний с расчетными счетами в «Сбере».

«Как вариант, можно будет использовать Газпромбанк, который под санкции не попадет точно — весь оборот по газу проходит через него...», — подсказал Вавилов.

С ним согласен и финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, отметивший, что частным лицам вообще не стоит переживать по поводу SWIFT, тем более, что эта система - не единственная.

«...Обычному человеку опасаться нечего. Кроме того, при самом плохом сценарии данные санкции не повлекут за собой заморозку ваших денег. Вы всегда сможете перейти к другому банку», — объяснил Звездин.

К тому же несколько лет назад в России появилась собственная система передачи финансовых сообщений - СПФС, работающая со всеми российскими банками, а также некоторыми банками Кубы, Швейцарии, Франции.

«В том случае, если Сбербанк отключат от SWIFT, очевидно, что будет использоваться СПФС в качестве альтернативы», — объяснил специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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