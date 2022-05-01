«На еду остается 600 рублей». Кризис в стране поставил семью из Екатеринбурга на грань выживания

Сегодня, 09:09

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«На еду остается 600 рублей». Кризис в стране поставил семью из Екатеринбурга на грань выживания
Фото из открытых источников

Екатерина Тарасенко является рядовой жительницей Екатеринбурга. Она живет вместе с мужем и домашними питомцами. Совокупный доход - 66 тысяч рублей. Но с каждым днем с начала спецоперации уровень жизни семьи постепенно ухудшается, пишет «Екатеринбург Онлайн». Цены повысились до такой степени, что женщина выявила: справляться, как раньше, уже не выходит, а «фраза «как жить» превратилась в крайне серьезный вопрос».

В своей колонке на страницах издания Екатерина привела обязательные расходы в месяц, и призналась, что на еду им с мужем остается 600 рублей.

«25 тысяч мы отдаем за кредит. Брали на дом и ремонт дома, платить до 2026 года», - пояснила женщина.

Еще 13,5 тысячи уходит на корм для собак - четырех больших и одной маленькой. Он, как признается жительница Екатеринбурга, за последнее время «люто вырос в цене». И это притом, что корм даже не импортный, а отечественный. До спецоперации семья тратила на корм для собак не более 9 тысяч.

Еще 2 тысячи приходится тратить на еду для трех котов. Сотовая связь Екатерине с мужем обходится в тысячу рублей - эти траты также не представляется возможным сократить.

«2 тысячи — маме на поддержание штанов, 2,6 — за проезд на работу и обратно, 8,3 — за еду на работе (из расчета 200 рублей на человека в смену), 5 тысяч — за электроэнергию в саду», - расписала Тарасенко расходы.

Еще 4,5 тысяч рублей уходит на сигареты (от этой привычки семья не избавилась, но, по словам женщины, даже если они бросят курить, особо на эти деньги не разгонишься), и 1,5 тысячи - на таблетки.

В итоге на продукты мужчине и женщине практически ничего не остается.

«Еще раз. 600 рублей в месяц. На еду. Двум взрослым. Вопрос, уважаемые знатоки: как жить дальше?», - вопрошает Екатерина.

Женщина предполагает, что в сети начнут ее забрасывать предложениями по типу, не хотят ли они с мужем сменить работу, бросить курить и так далее. Но на них хочется ответить одним-единственным словом-вопросом: «сейчас?».

«Видимо, надо готовить себя к «прекрасному светлому будущему» и на всякий случай тоже бросить. И тогда из вопроса «как жить?» вопрос превратится в «зачем?», - заключила Екатерина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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