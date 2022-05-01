VR Group продает свои активы в РФ

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Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен продать свои аффилированные и дочерние компании в РФ, занимающиеся грузоперевозками.
План, предусматривающий прекращение движения, уже разработан и сейчас на стадии согласования с клиентами. В соответствии с ним компания начала расторжение контрактов. Полностью прекращено движение будет не позднее конца текущего года, подчеркнули в VR Group.
В России финский железнодорожный оператор представлен компаниями ContainerTrans Scandinavia, которая осуществляет контейнерные перевозки и оказывает экспедиторские услуги, логистической Freight One Scandinavia (повагонные и полные перевозки на поездах между РФ, Финляндией и странами СНГ), а также Freight One Scandinavia (сдает в аренду вагоны под импортные перевозки древесины).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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