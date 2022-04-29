Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

В Германии резко подорожали продукты питания, пишет ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt. Так, за март цены повысились в среднем более чем на 6%, а свежие овощи и растительное масло – на 14 и 17% соответственно.

При этом аналитики ничего хорошего для немцев не обещали: цены и дальше будут расти. По мнению эксперта Шехаба Вахби, Германия переживает инфляционный шок в сфере розничной торговли продуктами питания. Он считает, что под удар попали малоимущие граждане. Исследовательская компания GfK отмечает, что 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары повседневного спроса. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении подскочила до уровня 7,3 с 5,1% месяцем ранее. По оценкам ряда аналитиков, она достигла рекорда за всю историю наблюдения.

GfK прогнозирует, что в мае индекс потребительского климата снизится на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время исследований.

Как заметил эксперт GfK Роберт Кечкес, призыв ЕС сократить зависимость от российских энергоресурсов провоцирует рост цен на топливо и продукты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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