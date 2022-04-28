Экономист посоветовал россиянам держать деньги в рублевых вкладах

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что в настоящее время свои сбережения россиянам лучше хранить в отечественной валюте, а с покупкой иностранной валюты лучше повременить. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, сейчас может показаться, что доллар устойчив, однако это не соответствует действительности. По данным с Мосбиржи, впервые с марта 2020 года стоимость евро упала до 74 рублей. Похожая ситуация и с долларом: 29 апреля доллар стоил 70,52 рубля, что последний раз наблюдалось в ноябре 2021 года.
«Доллар, конечно, находится в нижней точке, и в такой момент рекомендуют вкладываться в валюту, поскольку есть стимул его покупать. Но насколько он скорректируется наверх и какой будет выигрыш, говорить очень сложно», — отметил Беляев.
И напомнил, что если раньше выгодно было хранить сбережения в валюте, защищая их таким образом от инфляции, то теперь лучше это делать в отечественных рублях.
«Если суммы небольшие, всего несколько тысяч долларов, то и затевать эту игру не стоит. Сейчас, может быть, даже выгоднее и проще хранить деньги в рублях и получать достаточно высокий процент в банках...», — заключил финансист.
Центробанк оценил ожидаемый уровень инфляции текущего года в 18-23%, в то время, как в 2023 году ожидается ее снижение на 5-7%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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