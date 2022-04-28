Правительство Петербурга подсчитало во сколько обойдутся бюджету города западные санкции

По словам представителей аппарата вице-губернатора по финансам Алексея Корабельникова, из бюджета Северной столицы будут потрачены двадцать три миллиарда рублей на поддержку граждан и бизнеса для смягчения последствий санкционного давления стран запада. Из-за налоговой и неналоговой поддержки прогнозируется снижение бюджетных доходов на двенадцать миллиардов рублей, ещё одиннадцать миллиардов составят прямые траты на соцподдержку и кредиты по льготным ставкам.

Больше всего налоговых льгот получат промышленники, ИТ-компании и турбизнес. Эти льготы обойдутся городу в один, пять и три миллиарда соответственно.

Федеральная поддержка Санкт-Петербургу составит шесть с половиной миллиардов рублей. Три из них – выпадающие доходы от обнуления НДС фирмам туристического профиля, остальные средства будут использованы для софинансирования мер соцподдержки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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