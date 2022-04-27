В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита

Сегодня, 13:09

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В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита
Фото из открытых источников

Газета «Коммерсант» сообщила сегодня о том, что новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы, которые вступили в силу с первого марта сего года, могут вызвать сбой в производстве красной икры на Дальнем Востоке.

Опрошенные журналистами эксперты рассказали о том, что, в соответствии с вышеупомянутыми правилами, рыбная продукция в обязательном порядке должна проходить экспертизу под контролем сотрудников государственной ветеринарной службы. Но есть определенные нюансы. Так, в случае с разделанной и замороженной рыбой такая процедура допускается при передаче партии товара покупателю. А вот с икрой все сложнее - экспертиза должна быть проведена перед посолом.

Это, поясняют эксперты, по сути означает, что на предприятиях-изготовителях икры сотрудники ветеринарной службы должны присутствовать постоянно.

Как следует из оценок участников рынка, лишь на одной Камчатке требуется присутствие более 400 таких специалистов.

Подчеркивается, что производство красной икры - непрерывный процесс. Отложить посол в ожидании прибытия сотрудников ветеринарной службы попросту невозможно.

Эксперты считают, что из-за этого возможен ажиотажный спрос на красную икру, ее подорожание, а также возникновение дефицита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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