В РФ ожидают роста цен на красную икру и ее дефицита

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
Газета «Коммерсант» сообщила сегодня о том, что новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы, которые вступили в силу с первого марта сего года, могут вызвать сбой в производстве красной икры на Дальнем Востоке.
Опрошенные журналистами эксперты рассказали о том, что, в соответствии с вышеупомянутыми правилами, рыбная продукция в обязательном порядке должна проходить экспертизу под контролем сотрудников государственной ветеринарной службы. Но есть определенные нюансы. Так, в случае с разделанной и замороженной рыбой такая процедура допускается при передаче партии товара покупателю. А вот с икрой все сложнее - экспертиза должна быть проведена перед посолом.
Это, поясняют эксперты, по сути означает, что на предприятиях-изготовителях икры сотрудники ветеринарной службы должны присутствовать постоянно.
Как следует из оценок участников рынка, лишь на одной Камчатке требуется присутствие более 400 таких специалистов.
Подчеркивается, что производство красной икры - непрерывный процесс. Отложить посол в ожидании прибытия сотрудников ветеринарной службы попросту невозможно.
Эксперты считают, что из-за этого возможен ажиотажный спрос на красную икру, ее подорожание, а также возникновение дефицита.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
В официальном telegram-канале Минобороны РФ появилась информация о том, как подполковник инженерных войск РФ Андрей...Подробнее
Задержание постановочное и выглядит нереалистично. Такое мнение высказал актер Алексей Панин, комментируя сюжет с...Подробнее
На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом....Подробнее
Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...Подробнее
Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством...Подробнее
В правительстве Японии назвали неприемлемыми высказывания вице-премьера и политического представителя президента РФ в...Подробнее
В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...Подробнее
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном...Подробнее
7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....Подробнее
Комментировать