«Хватит стращать»: Профессор Кричевский оценил мрачные прогнозы Кудрина

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Главный научный сотрудник Института экономики РАН профессор Никита Кричевский счел прогнозы главы Счетной палаты Алексея Кудрина, касающиеся перспектив для экономики РФ, мрачными. Он также призвал его перестать стращать население.
Ранее Кудрин предрек сложные времена для отечественной экономики. По его прогнозу, стране стоит готовиться к падению ВВП на уровне 8,8-12,4%. Инфляция по итогам года, по версии Кудрина, достигнет 20%.
По мнению Кричевского, подобным заявлением Кудрин хочет показать, что в экономике РФ было все гладко только в его бытность министром финансов. Но, убежден он, граждане в стране все равно особо не уделяют внимания рассказам о возможном снижении ВВП - по сути простым россиянам все равно, пишет ОСН. Куда больше внимания граждане уделяют повышению цен и снижению уровня доходов, доступности лекарственных препаратов и базовых услуг.
«Хватит стращать, пуганые. Начните с улучшения социального психологического климата, глядишь, все и наладится. А паникерство оставьте телерадиоалармистам», — заключил доктор экономических наук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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