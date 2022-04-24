Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

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27 апреля «Газпром» прекратил поставки топлива в Польшу и Болгарию по причине отказа этих стран рассчитываться за газ в рублях. О ситуации высказался российский экономист Дмитрий Голубовский, пишет «Царьград».
Специалист полагает, что Польша ведет себя нарочито дерзко по причине того, что у нее имеется страховка. Это ФРГ, которая имеет возможность закупать газ у Москвы, а потом переправлять излишки Варшаве по реверсу.
Голубовский напомнил, что Польша, к тому же, успела сформировать крупные запасы «голубого топлива», поэтому дефицит энергоносителей ей сейчас не грозит.
А вот почему Болгария начала вести себя столь же дерзко, как и Варшава, экономист сказать затрудняется. По сведениям из открытых источников, София закупает у Москвы порядка 70% газа. В короткие сроки найти альтернативных поставщиков таких больших объемов практически нереально. К тому же, Болгария, в отличие от той же Польши, лишена возможности перекачивать газ из ФРГ по реверсу.
А тем временем СМИ продолжают обсуждать шестой пакет санкций Евросоюза, который готовится. Западные журналисты пишут, что если РФ не прекратит свою «спецоперацию» и не выведет войска из Украины, все страны ЕС откажутся от российской нефти, а, в перспективе, и от газа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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