Экономист ВШЭ Остапкович: Инфляция в РФ может уйти к 27%

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Недавно СМИ озвучили прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что инфляция в стране по итогам 2022 года может достигнуть уровня в 20%. Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович с ним солидарен. Однако в то же время он не исключает, что инфляция дойдет до планки в 27%.
Своими ожиданиями представитель ВШЭ поделился в беседе с REGNUM. Остапкович заверил, что 20% - барьер минимальный, и в этом с Кудриным можно согласиться.
«В РФ годовая накопленная инфляция уже свыше 17%. Так что 20% – это минимальный барьер. Если ситуация будет ухудшаться – с поставками, с импортом, с ростом доллара, то инфляция в России может уйти и к 27%», – приводит агентство слова своего собеседника.
Ранее, напомним, Минэкономразвития сообщило, что инфляция в стране ускорилась и нынче находится на уровне 17,7%. По определению экономистов, она считается галопирующей. Инфляция на уровне до 10% (как в США и Европе) считается ползучей, с которой легко бороться. Вести борьбу с галопирующей инфляцией сложнее, так как она отрицательно сказывается на инвестиционно-потребительских ожиданиях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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