Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
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Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве поддержки без малого миллиард рублей.
Пятьдесят восемь обрабатывающих производств Северной столицы обратились к Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, запросив кредиты на сумму 290 миллионов рублей. Помимо них заявки на 393,6 миллиона рублей подали ещё девяносто семь предприятий, предполагающих получение денег под залог. Ещё шестьдесят две организации хотят получить на льготных условиях кредиты, обеспечивающие поддержку и возобновление деятельности. Общая сумма таких запросов составила 56,4 миллиона.
Кроме того, четыре заявки на сто пятьдесят миллионов поступили в Фонд развития промышленности города. С начала текущего года фонд уже выдал петербургским предпринимателям без малого триста миллионов рублей по различным программам кредитования. Ранее его докапитализировали на два миллиарда, увеличив активы до 5,2 миллиарда рублей.
Как считают представители Смольного, на данный момент петербургский рынок труда стабилен. По сведениям городского правительства, при восьмидесяти тысячах вакансий безработными числятся чуть менее семнадцати с половиной тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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