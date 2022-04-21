Пенсионеров в России предупредили о необходимости прекращении работы до мая 2022 года

Гражданам пенсионного возраста Российской Федерации объяснили, каким категориям россиян будет выгоднее оставить свою работу и выйти на заслуженный отдых. Притом, это необходимо сделать ещё до того, как начнутся майские праздники. Об этом сегодня, в воскресенье, 24 апреля 2022 года, сообщает сетевой информресурс PRIMPRESS.

Данное сообщение онлайн издания прокомментировал известный российский финансовый аналитик Сергей Власов. Эксперт в сфере экономики и финансов рассказал о том, что очень многие работающие пенсионы увольняются со своего места работы лишь для того, чтобы получить пропущенные индексации. Однако, много людей даже не подозревают, в какой момент им лучше всего написать заявление об увольнении с работы.

«Чтобы правильно и выгодно уйти с работы, пенсионерам России лучше всего выбирать для этого самые последние числа месяца, потому что при таком решении наиболее свежие отчеты работодателя покажут в статистике, что данный пенсионер уже не числится работником конкретной компании. Пример: если увольнение работника произойдет в начале апреля, информация об этом поступит в ПФР в мае, но прибавка будет начислена только в июле».

Власов отметил, что если пенсионер решит уйти с работы в ближайшее время, то лучше выбирать последние дни апреля, а не начало мая, тогда индексацию не придется ждать лишний месяц, поступит дополнительная сумма уже в июле. Ранее СМИ сообщали о том, что многие пенсионеры расстроены новым размером выплат за май.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700