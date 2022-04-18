Для сдерживания роста цен петербургские хлебопроизводители получат 56 миллионов в качестве компенсации производственных затрат

Согласно сегодняшнему сообщению пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, губернатор Беглов подписал постановление о перечисление средств производителям, обеспечивающим город хлебопекарной продукцией. Выделенные деньги должны компенсировать предприятиям часть производственных затрат.

Федеральный бюджет затратит на эти цели более сорока девяти миллионов рублей. Ещё семь миллионов выделит регион. В первую очередь раздача субсидий направлена на сдерживание роста цен хлебобулочных изделий, срок годности которых не превышает пяти суток.

Напомним, что в прошлом году сумма данных компенсаций составила без малого восемьдесят миллионов рублей.

Ранее властями Северной столицы был озвучен прогноз подорожания продуктов питания в районе двадцати-двадцати четырёх процентов. Однако в то же время губернатор сделал заявление о снижении розничных цен на отдельные виды данной продукции в городских торговых сетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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