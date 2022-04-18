Похороны в РФ с конца февраля подорожали на 30%

Сегодня, 12:34

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Похороны в РФ с конца февраля подорожали на 30%
Фото из открытых источников

В РФ растут цены не только на продукты, но и на ритуальные услуги. По данным газеты «Коммерсант», журналисты которого пообщались с участниками рынка, с конца февраля нынешнего года похороны в стране подорожали почти на треть.

Отмечается, что цены на захоронение выросли, в среднем, на 30 процентов. Причина подорожания - повышение цен на дерево и логистику.

К примеру, в среднем похороны в стране в феврале обходились в 60 тысяч рублей. Уже в апреле эта сумма повысилась до 75 тысяч.

Мемориальные услуги также стали дороже. Так, за благоустройство могил заказчикам приходится платить вдвое больше. По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, причина подорожания кроется в резком росте цен на оборудование, материалы и транспорт. Наблюдаются на рынке проблемы с поставками гранита. Некоторые поставщики искусственно создают дефицит камня.

Повышение цен повлияло на спрос на мемориальные услуги. Он по состоянию на начало апреля снизился на 80%. Такая ситуация для рынка нехарактерна - перед пасхальными праздниками всегда наблюдается всплеск заказов на благоустройство могил.

Вероятно, на снижение спроса повлияло снижение доходов населения. Граждане стремятся самостоятельно заниматься благоустройством могил умерших родственников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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