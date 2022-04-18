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Автогигант General Motors окончательно уходит из России, сообщает газета «Коммерсантъ».
По ее данным, дилерам уже разослали уведомление о том, что поставки автомобилей прекращаются. Кроме того, автоконцерн увольняет работников своего офиса в России.
Издание акцентирует внимание на то, что General Motors будет первым зарубежным автоконцерном, который окончательно уходит из РФ после начала «спецоперации» на Украине.
Главная причина ухода - введенные в отношении Москвы американские санкции. Так называемые «роскошные авто», которые поставлял в Россию концерн после введенных из-за Крыма санкционных ограничений с 2015 года, попали под запрет на экспорт в РФ.
General Motors - не единственная компания, которая «громко хлопнула дверью». С начала «спецоперации» страну покинули или приостановили деятельность и инвестиции на неопределенное время множество зарубежных производителей и поставщиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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