Японская Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

Японская корпорация Toshiba объявила о том, что полностью приостанавливает прием заказов, а также прекращает все инвестиции в РФ. Решение принято из-за «спецоперации» Москвы на Украине, сообщает официальный сайт компании.

В обнародованном пресс-релизе компании говорится, что Toshiba глубоко сочувствует украинцам и надеется на скорейшее завершение конфликта, а также намерена и впредь «внимательно следить за ситуацией».

Один из них в компании озвучили. Так, Toshiba в общей сложности передаст порядка 100 миллионов иен Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и некоммерческой организации Japan Platform. Деньги предназначены для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

По оценкам специалистов, из РФ на текущий момент ушли более трети японских компаний. Свою деятельность они прекратили из-за событий на Украине.

Недавно МИД страны восходящего Солнца объявил персонами нон-грата восемь российских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве России в ответ традиционно уже пообещали зеркальный ответ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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