«На несколько лет останемся без техники». К чему приведет массовый уход зарубежных компаний

Сегодня, 11:34

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«На несколько лет останемся без техники». К чему приведет массовый уход зарубежных компаний
Фото из открытых источников

С первых дней «спецоперации» РФ в знак протеста из рынка страны начали массово уходить либо приостанавливать свою деятельность сотни зарубежных компаний - бренды одежды, производители техники, поставщики технологического оборудования. 

Власти надеются на импортозамещение. В то же время многие россияне уповают на то, что часть зарубежных компаний через некоторое время вернутся в страну, так как они заявляли не об уходе, а о приостановке своей деятельности.

Но что означает такая формулировка?

Экономист Даниил Вышегородский объясняет, что компании не будут начинать новые проекты в РФ, не будут набирать сотрудников и заключать новые контракты. На счет того, продолжат ли они работу в стране, все будет зависеть от ситуации - как геополитической, так и от состояния самого рынка.

Есть вероятность, что они вернутся. Но только после того, как будет стабилизирована политическая обстановка.

«Радости уход компаний не приносит. Это ухудшение доступности брендов, но это не значит, что импортная продукция будет совсем недоступна. Я помню 90-е годы, когда все товары привозились челноками и мелкими фирмами, но это снижало разнообразие», - рассказал эксперт Сергей Хестанов в беседе с «Екатеринбург онлайн».

Эксперт уверен, что отечественные предприятия не смогут производить качественную электронику, и это проблема. Но с одеждой и мебелью импортозамещение возможно.

«Есть отрасли, где сложность продукции не очень велика. Там отечественные компании чего-то добьются, но где есть сложные наукоемкие технологии — нет», - объясняет собеседник издания.

Китай, на который, по его словам, многие возлагают надежды, проблему не решит. Более того, страна сама рискует попасть под санкции.

Притом, уже понятно, что качественные китайские бренды выполняют свои старые контракты, а подписания новых избегают.

Очень сильно они боятся попасть под американские и европейские санкции.

«Китайские фирмы, которые поставляют свою продукцию в том числе на Запад, в Европу и США, очень боятся санкций и не рискуют. Электроника в РФ будет китайской, но вот то, что получше, нам не достанется. Я морально готов к тому, что мы на несколько лет останемся без техники», - заключил экономист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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