Стоимость товаров для маникюра и педикюра в РФ выросла на треть

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
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Маникюр и педикюр для граждан в РФ может стать дорогим удовольствием - цены на инструменты растут. Салоны красоты уже подняли стоимость услуг, но, судя по всему, это еще не предел.
По словам Антона Дерконоса, генерального управляющего сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», за последние полтора месяца поставщики увеличили цены на поставляемые инструменты и материалы в диапазоне 30-40%. Повышение стоимости скажется на потребителе.
Дерконос отметил, что пока участники рынка изучают альтернативные варианты закупок как у отечественных производителей, так и у зарубежных.
Салоны красоты, которые оказывают услуги маникюра и педикюра, повысили цены на 10-30%.
Напомним, что повышение цен - следствие «спецоперации», которую РФ проводит на территории Украины. Страны Запада выступили единым фронтом, оказывая санкционное давление на экономику страны. Из РФ ушли многие зарубежные компании. Рядовому человеку это, как минимум, грозит снижением покупательской способности, ограниченностью в выборе. Это неизбежно, ибо запасы товаров, ввезенных из-за рубежа, истощаются.
Правда, по мнению некоторых экспертов, проблема частично может быть решена контрабандой и контрафактом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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