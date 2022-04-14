Руководство Санкт-Петербурга пересчитало стоимость парковки на городских автостоянках

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Судя по документу, опубликованному накануне городским транспортным комитетом, грядущий рост цен за пользование автопарковками будет очень неравномерным, кое-где стоимость места вырастет почти в два раза.
Первая часть опубликованного проекта касается восемнадцати платных автостоянок, расположенных в Центральном, Московском, Петродворцовом, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Кронштадтском районах. Общая вместимость перечисленных стоянок составляет две тысячи шестьсот восемьдесят четыре машиноместа.
За размещение автотранспорта на территории некоторых из них введена почасовая оплата, на других автовладельцы платят посуточно. Есть стоянки, где применяются обе опции. Сейчас по ряду адресов часовой тариф вырос со ста до ста пятидесяти рублей. Что же касается суточного сбора, то, к примеру, в данный момент желание оставить своё авто у Казанского собора обойдётся автолюбителю в шестьсот рублей, а во внесённом комитетом проекте прописан тариф в размере одной тысячи двухсот рублей за сутки.
Оставшаяся часть документа посвящена перехватывающим парковкам у станций метрополитена. Согласно данным Смольного, таковых в Петербурге пока двадцать, и рассчитаны они на тысячу девятьсот семьдесят девять автомобилей. В течение определённого периода ими можно пользоваться бесплатно, если оставивший машину водитель будет передвигаться по городу на общественном транспорте. В случае не предъявления проездного билета, или простоя транспортного средства дольше бесплатного периода, каждый час обойдётся хозяину авто в сто рублей.
При условии выезда автомобиля до завершения платного периода месяц парковки будет стоить три тысячи шестьсот рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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