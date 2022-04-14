Руководство Санкт-Петербурга пересчитало стоимость парковки на городских автостоянках

Сегодня, 16:24

0

Image 16+
Руководство Санкт-Петербурга пересчитало стоимость парковки на городских автостоянках
Фото из открытых источников

Судя по документу, опубликованному накануне городским транспортным комитетом, грядущий рост цен за пользование автопарковками будет очень неравномерным, кое-где стоимость места вырастет почти в два раза.

Первая часть опубликованного проекта касается восемнадцати платных автостоянок, расположенных в Центральном, Московском, Петродворцовом, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Кронштадтском районах. Общая вместимость перечисленных стоянок составляет две тысячи шестьсот восемьдесят четыре машиноместа.

За размещение автотранспорта на территории некоторых из них введена почасовая оплата, на других автовладельцы платят посуточно. Есть стоянки, где применяются обе опции. Сейчас по ряду адресов часовой тариф вырос со ста до ста пятидесяти рублей. Что же касается суточного сбора, то, к примеру, в данный момент желание оставить своё авто у Казанского собора обойдётся автолюбителю в шестьсот рублей, а во внесённом комитетом проекте прописан тариф в размере одной тысячи двухсот рублей за сутки.

Оставшаяся часть документа посвящена перехватывающим парковкам у станций метрополитена. Согласно данным Смольного, таковых в Петербурге пока двадцать, и рассчитаны они на тысячу девятьсот семьдесят девять автомобилей. В течение определённого периода ими можно пользоваться бесплатно, если оставивший машину водитель будет передвигаться по городу на общественном транспорте. В случае не предъявления проездного билета, или простоя транспортного средства дольше бесплатного периода, каждый час обойдётся хозяину авто в сто рублей.

При условии выезда автомобиля до завершения платного периода месяц парковки будет стоить три тысячи шестьсот рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Руководство Санкт-Петербурга пересчитало стоимость парковки на городских автостоянках

Сегодня, 16:24

В мае часть петербургских пенсионеров получат соцвыплаты раньше срока

Сегодня, 15:24

РФ предрекают подорожание хлеба из-за санкций Евросоюза

Сегодня, 11:19

Экономист Дорохов считает, что дефицита мяса в РФ не будет

Вчера, 13:49

Более 35% японских компаний покинули РФ или перестали работать в стране

Вчера, 13:49

Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

14-04-2022, 13:59

Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

13-04-2022, 17:14

Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

13-04-2022, 12:44

В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

13-04-2022, 11:59

Экономист Зубаревич предупредила, что будет очень сильный сдвиг РФ в технологическую отсталость

13-04-2022, 11:04

Российские рестораторы столкнулись с нехваткой импортного алкоголя

13-04-2022, 10:14

Ретейлеры РФ принялись осваивать рынок подержанных гаджетов

11-04-2022, 16:19

Юрист Ванин назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

11-04-2022, 13:54

Экономист Колганов: сейчас все прогнозы о падении ВВП РФ – это «вилами по воде»

11-04-2022, 13:29

В Кузбассе многие товары за месяц подорожали более чем на 30%

11-04-2022, 13:19

Компания Ericsson уходит из РФ

11-04-2022, 12:44

Германия готовится к жизни без поставок российского газа

10-04-2022, 13:29

Handelsblatt: Нужно ли немцам вводить энергетический бойкот РФ?

8-04-2022, 13:19

После ухода зарубежных брендов российские ТЦ потеряют 30–70% выручки

8-04-2022, 13:14

IT-компания EPAM Systems пообещала за три месяца уйти из РФ

8-04-2022, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

Сегодня, 15:19

0

О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...

Подробнее
Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Вчера, 22:49

0

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...

Подробнее
Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Вчера, 12:34

0

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Сегодня, 16:54

0

Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...

Подробнее
Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

14-04-2022, 13:59

0

РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых...

Подробнее
В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

0

В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

0

Российская Федерация никогда не допустит, чтобы вертолёты Ми-17, созданные ещё в Советском Союзе, которые Соединённые...

Подробнее
Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

14-04-2022, 11:59

0

Военный эксперт Игорь Коротченко дал высокую оценку чеченским бойцам, задействованным в «военной спецоперации» на...

Подробнее
Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

14-04-2022, 09:09

0

Американская компания Monotype, являющаяся владельцем популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и...

Подробнее
В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

14-04-2022, 15:24

0

Сотрудники центра «Э», навестившие квартиру на улице Танкиста Хрустицкого в рамках дела, возбуждённого по статье об...

Подробнее