РФ предрекают подорожание хлеба из-за санкций Евросоюза

Сегодня, 11:19

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РФ предрекают подорожание хлеба из-за санкций Евросоюза
Фото из открытых источников

Хлеб в России, вероятно, подорожает. Эксперты связывают возможный рост цен с пятым пакетом санкций Евросоюза, которым был ограничен ввоз оборудования в страну.

Председатель Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что отечественные хлебопекарни, оказывается, сильно зависимы от импорта. Речь об оборудовании. В частности, в крупных городах импортозависимость на уровне 80-90 процентов, в регионах несколько меньше, но все же тоже довольно существенная - 50-60 процентов.

Юрий Кацнельсон, вице-президент Союза пекарей и кондитеров, видит решение проблемы в параллельном импорте. Но следует понимать, что в данном случае увеличатся издержки производителей. Следовательно, вырастут и цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Айдиев отмечает, что подыскать замену различной электронике и датчикам к оборудованию практически нереально. Европейские поставщики вряд ли решатся продавать их в обход санкций.

«Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций», — отметил собеседник издания.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков сообщил, что все оборудование, которое используют хлебопекари, европейское. Он допускает, что освободившуюся нишу могут занять поставщики из Азиатско-Тихоокеанского региона, однако в данном случае для перехода понадобится время.

24 февраля РФ начала проводить спецоперацию на Украине и столкнулась из-за этого с лавиной санкций. Для простых граждан они могут вылиться в подорожание большинства товаров и услуг, снижение покупательной способности, сужение ассортимента в магазинах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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