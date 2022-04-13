Более 35% японских компаний покинули РФ или перестали работать в стране

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Свыше трети японских компаний, которые зарегистрировали свою деятельность на территории России официально, ушли из страны или приостановили свою работу. Об этом сегодня проинформировали в исследовательском центре Teikoku Databank.
Из 168 японских компаний отказались работать на российском рынке 60. Причина - проведение Россией «спецоперации» на территории Украины. Некоторые не остались на рынке вследствие нарушения логистических цепочек из-за введенных в отношении РФ санкций.
Аналитики прогнозируют дальнейший отток компаний из Японии с территории РФ. Санкции Запада, вероятно, будут и впредь усиливаться, что отнюдь не способствует бизнес-климату в стране. Перспективы на будущее пока что неясны.
О временной приостановке деятельности в РФ, напомним, ранее объявили автомобильные гиганты Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone.
Fast Retailing Co закрыла в РФ магазины одежды Uniqlo.
24 февраля РФ начала проводить «спецоперацию», за что страну пытаются «задавить» санкциями. По мнению экспертов, сейчас практически нет ни одной сферы и отрасли, которая бы не ощутила их.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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