Более 35% японских компаний покинули РФ или перестали работать в стране

Сегодня, 13:49

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Более 35% японских компаний покинули РФ или перестали работать в стране
Фото из открытых источников

Свыше трети японских компаний, которые зарегистрировали свою деятельность на территории России официально, ушли из страны или приостановили свою работу. Об этом сегодня проинформировали в исследовательском центре Teikoku Databank.

Из 168 японских компаний отказались работать на российском рынке 60. Причина - проведение Россией «спецоперации» на территории Украины. Некоторые не остались на рынке вследствие нарушения логистических цепочек из-за введенных в отношении РФ санкций.

Аналитики прогнозируют дальнейший отток компаний из Японии с территории РФ. Санкции Запада, вероятно, будут и впредь усиливаться, что отнюдь не способствует бизнес-климату в стране. Перспективы на будущее пока что неясны.

О временной приостановке деятельности в РФ, напомним, ранее объявили автомобильные гиганты Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone.

Fast Retailing Co закрыла в РФ магазины одежды Uniqlo.

24 февраля РФ начала проводить «спецоперацию», за что страну пытаются «задавить» санкциями. По мнению экспертов, сейчас практически нет ни одной сферы и отрасли, которая бы не ощутила их.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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