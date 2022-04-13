Экономист Дорохов считает, что дефицита мяса в РФ не будет

Кандидат экономических наук Владимир Дорохов отреагировал на появившиеся в сети новости о том, что РФ столкнется с дефицитом мяса, а стоимость его существенно увеличится.

Подорожание эксперт со счетов не сбрасывает, пишет АБН , ибо цены на продукты растут во всем мире. В то же время он исключает вероятность наступления дефицита.

«Безусловно, мировой кризис, который начался в период пандемии коронавируса и подкрепился западными экономическими санкциями, влияет на ценообразование. Продукты дорожают во всех странах Европы, в Азии и США, РФ не становится исключением», — говорит Дорохов.

По мнению эксперта, РФ производит мясо и мясную продукцию в количестве достаточном, чтобы не ощутить нехватку. В крайнем случае, отмечает Дорохов, чтобы не было дефицита, придется пойти на снижение экспорта за границу.

А меж тем недавно выяснилось, что в импортозамещении в РФ нуждаются даже гвозди. Это стало открытием для спикера Совфеда Валентины Матвиенко. По ее словам, такое недопустимо для страны, являющейся одним из самых крупных экспортеров стали в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700