Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

Сегодня, 13:59

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Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине
Фото из открытых источников

РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых граждан, являющихся налогоплательщиками, интересует, в какую же сумму она обходится.

Официальные источники информации такие сведения пока не предоставили. Экономист и политолог Алексей Зубец полагает, что сумма затрат может найти выражение в падении ВВП РФ в 2022 году в пределах 4-8 процентов, пишет газета «МК».

По его словам, если взять за основу размер ВВП в пределах 130 триллионов рублей, получается, что Россия на спецоперацию потратила примерно 5-10 триллионов рублей.

При этом эксперт полагает, что такие высокие расходы страна может компенсировать за счет внутреннего роста, а также развивая сотрудничество с так называемыми дружественными странами, которые не пытаются «задавить» Москву санкциями.

«Развитие внутреннего производства взамен выпадающего импорта может стать серьезной поддержкой для экономики», – заключил Зубец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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