Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в рублях. Экономист считает, что такой расчет можно осуществить только с заинтересованными странами, так как из-за введенных Западом санкций рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, пишет osnmedia.ru
Кудрин также заявил о том, что Россия ведет переговоры с иностранными партнерами о создании безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют.
Ранее глава Счетной палаты России спрогнозировал уровень инфляции в стране по итогам 2022 года. По его словам, он может составить около 20 %. Причем минимальным уровнем инфляции указывается цифра в 17%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...Подробнее
Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения...Подробнее
России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил,...Подробнее
«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет...Подробнее
Цены в Кузбассе растут так стремительно, что покупатели просто не успевают запоминать их. Многие жители региона уже...Подробнее
Гражданам РФ в ближайшее время из-за санкций, наложенных на страну за то, что называется «спецоперацией», может быть...Подробнее
Комментировать