Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в рублях. Экономист считает, что такой расчет можно осуществить только с заинтересованными странами, так как из-за введенных Западом санкций рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, пишет osnmedia.ru

Кудрин также заявил о том, что Россия ведет переговоры с иностранными партнерами о создании безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют.

Ранее глава Счетной палаты России спрогнозировал уровень инфляции в стране по итогам 2022 года. По его словам, он может составить около 20 %. Причем минимальным уровнем инфляции указывается цифра в 17%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700