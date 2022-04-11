Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

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Министерство юстиции РФ проинформировало о подготовленном проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Ведомство выступило с предложением внести коррективы в возрастные ограничения осужденных лиц для назначения им наказания в виде принудительных работ. В рамках действующего законодательства трудом по решению суда могут быть наказаны мужчины до 60 лет, а представительницы прекрасного пола - до 55 лет.
Внесенными изменениями предлагается повысить возраста для наказания принудительными работами на пять лет - до 65 и 60 лет соответственно.
«Фонтанка», сообщая об этом, напоминает, что 24 февраля Конституционным судом было вынесено постановление о том, что статья 53.1 УК РФ частично не соответствует основному закону государства по причине того, что она исключает замену неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами осужденному мужчине по той лишь причине, что он уже достиг 60-летия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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