В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
Российские металлургические компании начинают отказывать акционерам в выплате дивидендов. Известно о том, что к этому прибегли не менее трех холдингов, пишет «Лента» со ссылкой на «Ведомости».
Уточняется, что к сему моменту в списке компаний, принявших решение о невыплате дивидендов за последний квартал минувшего года и первый квартал года нынешнего находятся «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz.
Свои действия они объясняют стремлением защитить своих акционеров, включая с теми, кто «не в состоянии принимать инвестиционные решения».
Некоторые финансисты считают, что такие решения приняты в интересах акционеров, зарегистрированных в офшор. Из-за санкций они не в состоянии получать выплаты. Сейчас идет процесс их перерегистрации в РФ, посему компании не проводят выплаты дивидендов в ожидании этого.
Не исключено, что решениями «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Evraz воспользуются и другие российские компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в...Подробнее
Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...Подробнее
Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения...Подробнее
России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил,...Подробнее
«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет...Подробнее
В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The...Подробнее
Комментировать