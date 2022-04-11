В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

Российские металлургические компании начинают отказывать акционерам в выплате дивидендов. Известно о том, что к этому прибегли не менее трех холдингов, пишет «Лента» со ссылкой на «Ведомости».

Уточняется, что к сему моменту в списке компаний, принявших решение о невыплате дивидендов за последний квартал минувшего года и первый квартал года нынешнего находятся «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz.

Свои действия они объясняют стремлением защитить своих акционеров, включая с теми, кто «не в состоянии принимать инвестиционные решения».

Некоторые финансисты считают, что такие решения приняты в интересах акционеров, зарегистрированных в офшор. Из-за санкций они не в состоянии получать выплаты. Сейчас идет процесс их перерегистрации в РФ, посему компании не проводят выплаты дивидендов в ожидании этого.

Не исключено, что решениями «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Evraz воспользуются и другие российские компании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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