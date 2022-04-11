Экономист Зубаревич предупредила, что будет очень сильный сдвиг РФ в технологическую отсталость

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Профессор кафедры социальной и экономической географии России МГУ Наталья Зубаревич в интервью Forbes Capital предупредила о том, что РФ ожидает очень сильный «сдвиг в технологическую отсталость» вследствие введенных из-за «спецоперации» санкций. На данный момент пока просто не представляется возможным уяснить его скорость и масштаб, пишет «Росбалт» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, - Ред.).
По словам Зубаревич, масштабы изменений в экономике России после начала спецоперации на Украине колоссальны.
«Мы шаг за шагом входим в очень мощный кризис, которого в России еще никогда не было. Это кризис — превращение России, включенной в глобальный мир, в остров», — говорит экономист.
При этом национализация иностранных компаний, по ее мнению, не является в данном случае годным решением по той причине, что технологические линии на них «заточены» под те же иностранные комплектующие. Поставки будут проблематичными хотя бы потому, что контейнерные перевозчики отказываются доставлять грузы в Россию.
Железнодорожный транспорт страны, считает Зубаревич, также серьезно пострадает в сложившейся ситуации.
«У нас транспортное машиностроение, производство вагонов — это либо Siemens, либо французский Alstom. Компонентов их огромное количество. Пока ресурс этих поездов есть, а когда понадобятся запчасти, что дальше будем делать? Не понятно», — рассуждает специалист.
Кризис грозит и отрасли энергетического машиностроения из-за дефицита мощных турбин в будущем - сейчас они еще в рабочем состоянии. А что дальше, вопрошает эксперт.
«Будет сдвиг в технологическую отсталость, очень сильный. Непонятны только скорость, масштабы и направление», — заключила Зубаревич.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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