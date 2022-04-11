Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой импортного алкоголя. Даже по цене, которая выше, чем была до начала «спецоперации», купить его стало проблематичной задачей. Подорожали крепкие спиртные напитки зарубежного производства, к слову, на 20-50%.
«С импортным алкоголем у нас критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание», — рассказал Михаил Щербатых, управляющий партнер сети винных баров "Практика".
Цены на импортный алкоголь резко поползли вверх в марте сего года. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного рынка, говорит, что больше всего подорожало вино. Стоимость, практически, выросла вдвое. К сему моменту цены на вино, практически, откатились на прежний уровень. Другое дело - крепкий алкоголь зарубежного производства. Цены на него выросли в пределах 30-50% и пока не снижаются. Вряд ли это произойдет в обозримом будущем.
«Сложно, конечно, с крепким алкоголем: виски, арманьяком, коньяком, ромом и другими. Потому что в каких-то случаях не отработана новая логистика, в каких-то просто нет возможности покупать у производителя», — приводит слова Щербатых агентство экономических новостей «Прайм».
Компания Brown-Forman, а это такие пользующиеся популярностью напитки с градусом, как Jack Daniel"s и Finlandia, свою продукцию на российский рынок поставлять перестала. В ближайшее время новых поставок наверняка не будет.
Жесткие ограничения распространяются и на поставки крепкого американского алкоголя.
В сложившейся ситуации, когда наблюдается нехватка импортного алкоголя, некоторым ресторанам и винным барам не остается ничего другого, как расширять сотрудничество с отечественными виноделами.
Вот только будет ли избалованный посетитель ресторанов, привыкший к элитному алкоголю из-за рубежа, довольствоваться российским?!.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в...Подробнее
Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...Подробнее
Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения...Подробнее
России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил,...Подробнее
«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет...Подробнее
В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The...Подробнее
Комментировать