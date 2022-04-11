Российские рестораторы столкнулись с нехваткой импортного алкоголя. Даже по цене, которая выше, чем была до начала «спецоперации», купить его стало проблематичной задачей. Подорожали крепкие спиртные напитки зарубежного производства, к слову, на 20-50%.

«С импортным алкоголем у нас критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание», — рассказал Михаил Щербатых, управляющий партнер сети винных баров "Практика".

Цены на импортный алкоголь резко поползли вверх в марте сего года. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного рынка, говорит, что больше всего подорожало вино. Стоимость, практически, выросла вдвое. К сему моменту цены на вино, практически, откатились на прежний уровень. Другое дело - крепкий алкоголь зарубежного производства. Цены на него выросли в пределах 30-50% и пока не снижаются. Вряд ли это произойдет в обозримом будущем.

«Сложно, конечно, с крепким алкоголем: виски, арманьяком, коньяком, ромом и другими. Потому что в каких-то случаях не отработана новая логистика, в каких-то просто нет возможности покупать у производителя», — приводит слова Щербатых агентство экономических новостей «Прайм» .

Компания Brown-Forman, а это такие пользующиеся популярностью напитки с градусом, как Jack Daniel"s и Finlandia, свою продукцию на российский рынок поставлять перестала. В ближайшее время новых поставок наверняка не будет.

Жесткие ограничения распространяются и на поставки крепкого американского алкоголя.

В сложившейся ситуации, когда наблюдается нехватка импортного алкоголя, некоторым ресторанам и винным барам не остается ничего другого, как расширять сотрудничество с отечественными виноделами.

Вот только будет ли избалованный посетитель ресторанов, привыкший к элитному алкоголю из-за рубежа, довольствоваться российским?!.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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