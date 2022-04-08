Ретейлеры РФ принялись осваивать рынок подержанных гаджетов

Гражданам РФ в ближайшее время из-за санкций, наложенных на страну за то, что называется «спецоперацией», может быть доступна только «электроника второй свежести». Так образно назвали подержанные гаджеты авторы газеты «Коммерсант» .

Они пишут, что б/у смартфонами сейчас заинтересовались даже российские ретейлеры. А что делать - уже остро ощущается дефицит новых устройств.

Ретейлеры, не откладывая на завтра, принялись активно осваивать рынок подержанных смартфонов.

«Связной», к примеру, запустила программу «Техника с пробегом». Ретейлер приобретает у людей смартфоны, которые были в употреблении, а потом их перепродает.

За первый месяц, что работает программа, компания выкупила у россиян 250 смартфонов на общую сумму 3 миллиона рублей. 12 тысяч рублей - именно в такую сумму оценивают в среднем один гаджет, побывавший в употреблении.

Представители «Ситилинка» проинформировали о том, что сейчас особым спросом пользуются iPhone с гарантией - спрос повысился на 39%. О росте продаж подержанной электроники отчитались и в «Мегафоне».

Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, уверен, что к развитию продаж техники б/у в скором времени придут все ретейлеры. На фоне дефицита новых гаджетов спрос на побывавшие в употреблении будет только расти.

Напомним, что ранее ретейлеры скупали подержанные устройства исключительно в рамках программы trade-in.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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