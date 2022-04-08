Юрист Ванин назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил, что если Запад объявит РФ дефолт из-за неисполнения обязательств по еврооблигациям, страна будет обращаться в суды.

Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин раскритиковал действия Минфина РФ и это заявление министра. В беседе с «Радиоточка НСН » он дал понять, что это дело бесперспективное, ибо оспаривать дефолт, если он и вправду будет объявлен, попросту негде.

«А какая же судебная институция будет рассматривать данный спор?, - не без иронии вопрошает Ванин. - Куда Силуанов собирается подавать этот иск об оспаривании дефолта? Кто ему посоветовал такое сказать?».

По словам юриста, межгосударственные споры не подлежат судебному рассмотрению в обязательном порядке. Рассматриваться они могут, но лишь с согласия сторон, что в данном случае вряд ли возможно.

«Если ответчик (к примеру, Соединенные Штаты) согласится с юрисдикцией суда, куда Силуанов собирается подавать этот свой иск, то, наверное, это было бы возможно как третейское разбирательство. Но подобных прецедентов не было в мировой истории, чтобы дефолт страны был оспорен в случае невыплаты долгов, а уж тем более чтобы этот суд был выигран!».

Юрист уверен, что с таким бодрым и смелым утверждением Силуанов, вероятно, выступил от «отчаяния и безысходности».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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