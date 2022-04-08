Экономист Колганов: сейчас все прогнозы о падении ВВП РФ – это «вилами по воде»

Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Падение ВВП РФ в 2022 году неизбежно, и это уже факт, так как санкции так или иначе скажутся. Но каким оно будет? Сейчас разные эксперты прогнозируют падение в пределах от 7% до 18%. То есть, разброс довольно большой.

Так, к примеру, всемирный банк прогнозирует падение российской экономики на 11,2%.

«Этот разброс свидетельствует о том, что нет достаточно надежных данных, которые бы позволяли сделать вполне конкретные расчеты, насколько же упадет ВВП. Невозможно сейчас на самом деле оценить последствия санкций, а также возможности страны в противодействии этим санкциям, эффективность импортозамещения либо поиск альтернативных источников поставок. Поэтому сейчас все эти прогнозы – это вилами по воде», - приводит слова экономиста агентство REGNUM .

Эксперт говорит, что примерно через квартал начнет вырисовываться вполне конкретная картинка - вот тогда уже можно будет что-то прогнозировать. Сейчас же это просто бессмысленно.

Напомним, из-за «спецоперации» (в других странах ее называют словом, которое РКН журналистам запретил употреблять в своих заметках) РФ стала лидером по числу наложенных Западом санкций. На начало апреля их насчитывалось свыше 7 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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